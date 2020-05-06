Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас высказался о нападающем "ПСЖ" Килиане Мбаппе.
"Килиан хочет быть лучшим. Он очень голоден до успеха и побед. Благодаря своему стилю игры он очень хорошо подошел бы команде вроде "Реала", - сказал Фабрегас в эфире программы Estudio Estadio.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" намерен предложить Мбаппе новый контракт на улучшенных условиях, чтобы он не ушел в другой клуб.
Мбаппе в завершившемся сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач.
Фабрегас: Мбаппе хорошо подошел бы команде вроде "Реала"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!