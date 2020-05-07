Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1, передает L'Equipe.



В активе 21-летнего футболиста на момент остановки чемпионата Франции было 18 голов. Столько же голов было у форварда "Монако" Виссама Бен Йеддера. Однако игрок монегасков три раза забил с пенальти и провел больше игр в сезоне. Мбаппе же все свои голы забил с игры, и поэтому звание лучшего бомбардира получил Мбаппе.



"ПСЖ" стал чемпионом, набрав 68 очков в 27 мат