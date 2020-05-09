Полузащитник "Монако" Александр Головин - номинант на звание лучшего плеймейкера.
В номинации также представлены нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, полузащитник "Монпелье" Флоран Молле и хавбек "Марселя" Димитри Пайет.
- Нестабильность в Монако - три тренера менее чем за два года - не способствовала адаптации лидера российской сборной к Лиге 1. Но у Головина в ногах магия. И если ему всё ещё иногда не хватает стабильности и эффективности в завершении атак, он зарекомендовал себя как дирижёр оркестра монегасков: лидирует в команде по числу точных передач на чужую половину поля - 163, - написано в описании Головина в статье издания.
Головин и Неймар вошли в символическую сборную Лиги 1 по версии Луиса Фернандеса
Александр Головин перешёл в "Монако" в 2018-м году из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Недавно Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. "ПСЖ" объявлен чемпионом Лиги 1, "Монако" расположился на 9-м месте.
Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера Лиги 1
Французское издание L’Equipe с помощью системы голосования среди читателей определяет лучших футболистов чемпионата.
Фото: СЭ
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