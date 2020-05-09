Режим ЧП во Франции продлен до 10 июля

Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии COVID-19.

Фото: СЭ

- После выработанного соглашения между депутатами и сенаторами в смешанной паритетной комиссии Национальное собрание приняло законопроект, продлевающий чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, — цитирует заявление нижней палаты французского парламента Le Point.



Предыдущий закон действовал два месяца.



Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. "ПСЖ" объявлен чемпионом Лиги 1. "Монако", в котором играет российский полузащитник Александр Головин расположился на 9-м месте.



Количество зараженных коронавирусом во Франции более 176 тысяч человек, более 26 тысяч жертв. Выздоровело чуть больше 56 тысяч человек.



Всего в мире число заразившихся COVID-19 перевалило за 4 миллиона, умерло более 279 тысяч человек.