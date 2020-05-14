Бывший футболист "Зенита" Паредес вспомнил, как едва не попал в страшную аварию

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес рассказал, как едва не попал в серьезную аварию, выступая за "Рому".
Фото: ran.de
"Думал, что умру. Чистая случайность, что все не закончилось трагедией. Мы с Итурбе и Перотти, а также нашими женами отправились на концерт. Каждый был на своей машине. Мы возвращались домой, было поздно, улица была пустынной. Мы решили проскочить на красный, потому что на улицах никого не было. В тот момент, когда я уже собирался проехать светофор, увидел машину, которая мчится в мою сторону.

Я хотел затормозить, бросился вправо, а сзади подъезжал Итурбе. У меня была маленькая машина. Думал, что меня раздавит. В попытке увернуться от столкновения с Итурбе, я закончил движение на двух колесах! Моя жена была в ярости, все едва не завершилось трагедией", - цитирует аргентинского футболиста Football Italia.

Напомним, Паредес в 2017 году перешел из "Ромы" в "Зенит", а в января 2019 года заключил контракт с "ПСЖ".


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Теги: Паредес ПСЖ Лига 1
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