Неймар рассказал о своих тренировках на карантине в Бразилии

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, как проводит тренировки на родине в Бразилии.



Напомним, французский чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом стал "ПСЖ".



"Нахожусь с семьей на карантине. Почти каждый день я тренируюсь, чтобы поддерживать форму. Хотя это непросто. Нас ждут важные игры, так что я продолжаю тренировки. Я стараюсь заниматься в том же ритме, в каком я тренировался бы с командой. Тренируюсь как можно усерднее, чтобы заменить отсутствие футбола. Я скучаю по полноценным матчам", - приводит слова Неймара Sport.es.