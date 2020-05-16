Возглавил список самых популярных российских футболистов хавбек "Монако" Александр Головин. Его страницу посетили более 24 тысяч раз.
На втором месте расположился игрок московского "Чертаново" Сергей Пиняев - более 19 тысяч просмотров.
Чуть более 17 тысяч просмотров и "бронза" рейтинга у форварда "Сельты" Федора Смолова.
Александр Головин перешёл в "Монако" в 2018-м году из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
В марте Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Головин - самый популярный игрок на Transfermarkt в 2020 году
Портал Transfermarkt составил рейтинг наиболее просматриваемых страниц российских футболистов в этом году.
Фото: Sportbox
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