Дисквалификация одноклубника Головина продлена из-за пандемии коронавируса

Дисквалификация футболиста "Монако" Желсона Мартинша продлена из-за пандемии коронавируса.



Фото: Sport24.lefigaro.fr

Португальца дисквалифицировали на полгода 6 февраля за толчок арбитра во время матча 22-го тура Лиги 1 с "Нимом" (1:3).



Чемпионат Франции был досрочно завершен. Федерация футбола страны решила не учитывать срок дисквалификации с 13 марта по 30 июня. Поэтому Мартинш не сможет выйти на поле раньше ноября 2020 года.



Напомним, за "Монако2 выступает российский полузащитник Александр Головин.