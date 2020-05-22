"Интер" не намерен делать "ПСЖ" скидку на Икарди

"ПСЖ" и "Интер" пока не могут договорить о сумме трансфера за форварда Мауро Икарди.



По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, "ПСЖ" сделал итальянскому клубу предложение в размере 50 миллионов евро. Также 10 миллионов "Интер" может получить бонусами в случае удачного выступления игрока.



Миланцы же не намерены делать скидку в размере 20 миллионов евро и требуют за Икарди 70 миллионов одним платежом.



Икарди выступает за "ПСЖ" с 2019 года на правах аренды. В его активе 20 голов в 31 матче.