"Интер" и "ПСЖ" до 31 мая должны договориться по трансферу Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди близок к переходу в "ПСЖ".



Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира. Отмечается, что вопрос о переходе игрока в "ПСЖ" на постоянной основе будет решен до 31 мая.



"ПСЖ" предложил за игрока 55 миллионов евро плюс бонусы. "Интер" хочет получить 60 миллионов без бонусов.



Икарди в нынешнем сезоне играет за "ПСЖ" на правах аренды. Он провел 31 матч и забил 20 голов.