"Ювентус" лидирует в борьбе за Уссема Ауара

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар близок к переходу в "Ювентус".



Как сообщает L'Equipe, французскому клубу не удалось удержать 21-летнего воспитанника в составе команды.



В услугах футболиста также заинтересован "Манчестер Сити". Однако тот факт, что английский клуб два года не будет выступать в Лиге чемпионов, снижает шансы на переход игрока в стан "горожан".



В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.