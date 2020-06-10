Форвард "Торино" Белотти может стать одноклубником Головина

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может стать игроком "Монако".

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Как сообщает Le 10 Sport, французский клуб ищет форварда в качестве замену Виссаму Бен-Йеддеру, который летом может покинуть "Монако".



Белотти в нынешнем сезоне чемпионата Италии забил 9 голов в 23 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.



Отметим, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.