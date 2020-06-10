Напомним, что Субашич покинул французский клуб 8 июня. У него закончился контракт.
- Каждые шесть месяцев в клубе все меняется, спортивные директора, игроки. Приехали люди, которые даже не знают, как долго я носил майку "Монако". Вот как это было…
Мы были на вершине и мы приносили клубу победы, как финансовые, так и спортивные. Некоторые люди склонны забывать об этом, - цитирует футболиста Nice-Matin.
Субашич играл за "Монако" с 2012 года. Владельцем "Монако" является россиянин Дмитрий Рыболовлев. За команду продолжает выступать Александр Головин.
В досрочно завершённом сезоне команда стала девятой.
Экс-вратарь "Монако" Субашич раскритиковал свой бывший клуб
Даниэль Субашич критически высказался по поводу решений руководства монегасков.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!