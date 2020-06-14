Фабрегас призвал сажать в тюрьму за проявления расизма

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас высказался на тему расизма.

Фото: standard.co.uk

- На стадионах есть невежество, люди оскорбляют тебя по поводу цвета твоей кожи. Это глупо. Если вам нужно закрыть стадионы и раздать запреты, сделайте это. Если им нужно отправиться в тюрьму - пусть идут в тюрьму. Необходимо сделать всё, что потребуется, - цитирует Фабрегаса The Irish Times со ссылкой на The Guardian.



Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс не только в стране, но и по всему миру. Как известно, в Соединенных Штатах, Англии и других странах вспыхивают вооруженные беспорядки.



Многие футбольные клубы поддержали это движение. Игроки европейских команд выходят на поле в специальных футболках, а также принимают участие в челленджах и акциях.