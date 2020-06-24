Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля между "Лионом" и "Ювентусом" закончился победой французов 1:0. Отличился Люка Тузар.
- Если соперник сохранит хорошую форму, то будет явным фаворитом. Даже при том, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться к матчу. Пока открыт вопрос о проведении контрольных игр. Депай? Он должен вернуться к нам в августе, - цитирует Оляса Larepublica.
Напомним, чемпионат Франции был завершен досрочно. "Лион" занял 7-е место. Победителем розыгрыша стал "ПСЖ".
"Ювентус" продолжает борьбу за чемпионство в Серии А. Сезон там продолжается. Пока туринцы лидируют, имея в активе 66 очков после 27-ми туров.
Президент "Лиона": Роналду больше не выглядит одним из лучших
Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс поделился эмоциями от будущего матча с "Ювентусом" в рамках Лиги чемпионов.
Фото: Reuters
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