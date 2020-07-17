Головин в первом тайме забил гол.
"В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому. Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно", - цитирует Головина "Чемпионат".
Матч проходил в закрытом режиме на стадионе "Ян Брейдел" и завершился со счетом 2:0. Голы забили Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. "Монако" финишировал в таблице на 9-м месте.
Головин - о капитанской повязке в товарищеском матче "Монако": приятно. Это доверие и ответственность
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о товарищеском матче с "Серкль Брюгге" (2:0).
Фото: ФК "Монако"
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