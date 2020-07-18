Источник: главный тренер "Монако" Морено отправлен в отставку. Команду возглавит Ковач

СМИ сообщают, что главный тренер "Монако" Роберт Морено отправлен в отставку.

vanguardngr.com

Как сообщает L’Equipe, новым главным тренером "Монако" станет бывший наставник "Баварии" Нико Ковач.



Монегаски в минувшем сезоне Лиги 1 заняли 9-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.



Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.