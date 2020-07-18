Ковач проведет с "Монако" вторую контрольную игру в межсезонье

Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач проведет товарищескую игру с бельгийским "Стандардом" 22 июля.
Фото: ФК "Бавария"
Бывший наставник монегасков Роберт Морено отправлен в отставку. "Монако" в минувшем сезоне Лиги 1 заняло 9-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Напомним, что за французский клуб выступает российский полузащитник Александр Головин. В прошедшем недавно товарищеском матче с бельгийским "Серкль Брюгге" хавбек забил гол, а также носил капитанскую повязку.

Также на просмотре в стане монегасков находится российский вратарь Антон Митрюшкин, который покинул швейцарский "Сьон" свободным агентом.

Источник: "СЭ"


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Теги: Ковач Монако Лига 1
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