Игрока французского "Бреста" избили, а его автомобиль сожгли

? Le v?hicule incendi? appartiendrait ? un joueur du Stade Brestois https://t.co/TGoXhENrKk #SB29 #Brest pic.twitter.com/VNTYTf5pY8— Ouest-France Sports (@sports_ouest) July 21, 2020
Инцидент произошел вечером 20 июля. Футболист в ходе нападения получил травмы, а его автомобиль был полностью сожжен.
Клуб выступил с заявлением, в котором сообщил о поддержке игроку и пообещал не отвлекать общественность и силовые структуры в ходе расследования.
Ронаэль Пьер-Габриэль арендован "Брестом" у "Майнца". Игрок приехал во Францию две недели назад.