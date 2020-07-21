Игрока французского "Бреста" избили, а его автомобиль сожгли

На защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля во Франции было совершено нападение.

Инцидент произошел вечером 20 июля. Футболист в ходе нападения получил травмы, а его автомобиль был полностью сожжен.Клуб выступил с заявлением, в котором сообщил о поддержке игроку и пообещал не отвлекать общественность и силовые структуры в ходе расследования.Ронаэль Пьер-Габриэль арендован "Брестом" у "Майнца". Игрок приехал во Францию две недели назад.