Восстановление Мбаппе займёт около трёх недель

Пресс-служба "ПСЖ" обнародовала информацию о результатах медицинского обследования форварда Килиана Мбаппе.



Фото: ПСЖ

Французский нападающий получил травму в финале Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:0). Форвард получил болезненный удар ещё в первом тайме. После этого его сразу заменили. В дальнейшем Мбаппе передвигался на костылях.



У Мбаппе врачи диагностировали растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. Предполагается, что на восстановление у него уйдёт около трёх недель.