Неймар показал эффектную скидку с тренировки (видео) Нападающий "ПСЖ" Неймар показал зрелищный момент с тренировки парижского клуба. View this post on Instagram Quando a jogada sai perfeita na primeira tentativa ??? @anderherrera A post shared by ene10ta E?rre ?? ? neymarjr (@neymarjr) on Aug 8, 2020 at 2:20pm PDT Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет с итальянской "Аталантой".Матч состоится 12 августа. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 11:51 Опубликовал: Григорий Каленов Теги: Неймар ПСЖ Лига 1 Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5