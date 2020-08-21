Россиянин готовится к первому домашнему матчу сезона против "Реймса", который состоится 23 августа в 14:00 по Москве.
Сегодня пресс-служба "Монако" выступила с заявлением о том, что один из футболистов клуба сдал положительный тест на COVID-19. Имя заболевшего не сообщается.
Напомним, что в составе "Монако" в сезоне 2019/2020 Головин провёл 25 матчей в чемпионате Франции и забил 3 гола. До перехода в французский клуб 24-летний полузащитник защищал цвета ЦСКА.
Источник: Sport24
Тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат
Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 1-го тура чемпионата Франции сдал отрицательный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Монако"
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