"Ним" разгромил "Брест", "Лорьян" обыграл "Страсбур"

Завершились два матче первого тура чемпионата Франции.

Фото: ФК "Лорьян"

"Ним" на своем поле разгромил "Брест" со счетом 4:0.



В параллельном поединке "Лорьян" победил "Страсбур" - 3:1.



Чемпионат Франции



1 тур



"Ним" - "Брест" - 4:0



Голы: Данке, 8, Мелинг, 31, Филиппото, 69, Коне, 84.



"Лорьян" - "Страсбур" - 3:1



Голы: Висса, 51, Грбич, 60 (пен.), Амель, 87 - Шахири, 30.