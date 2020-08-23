"Ним" на своем поле разгромил "Брест" со счетом 4:0.
В параллельном поединке "Лорьян" победил "Страсбур" - 3:1.
Чемпионат Франции
1 тур
"Ним" - "Брест" - 4:0
Голы: Данке, 8, Мелинг, 31, Филиппото, 69, Коне, 84.
"Лорьян" - "Страсбур" - 3:1
Голы: Висса, 51, Грбич, 60 (пен.), Амель, 87 - Шахири, 30.
"Ним" разгромил "Брест", "Лорьян" обыграл "Страсбур"
Завершились два матче первого тура чемпионата Франции.
Фото: ФК "Лорьян"
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