"Большое спасибо, капитан!" ПСЖ объявил об уходе Тиаго Силвы

"ПСЖ" объявил об уходе бразильского защитника Тиаго Силвы.



Фото: Chelsea News

Он выступал за клуб с 2012 года. В "ПСЖ" он провёл 315 матчей и выиграл 25 титулов. Команду он покидает в статусе капитана.



"Тиаго, спасибо за эти восемь лет! Спасибо за игру, преданность! Твой легендарный статус в "ПСЖ" останется навсегда. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба! Большое спасибо, капитан", - приводит сайт "ПСЖ" слова президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.



Ранее сообщалось, что Силва продолжит карьеру в "Челси".