Мбаппе: "ПСЖ" верит в победу в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что верит в победу своей команды в Лиге чемпионов.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Конечно, я настроен оптимистично по поводу нашей победы в Лиге чемпионов. Что касается поражения от "Баварии", то это футбол, и вы должны с этим смириться. Многие команды, уступившие в финале, выигрывали его на следующий год. Надеюсь, наш состав пополнят хорошие новички и мы сможем начать сезон с целью добиться большего успеха", - цитирует Мбаппе Telefoot.



Напомним, что в минувшем сезоне "ПСЖ" дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил с минимальным счетом "Баварии" (1:0). Единственный мяч в той встрече на счету полузащитника Кингсли Комана.



В прошедшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.

