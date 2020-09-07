Таким образом, 21-летний форвард покинул расположение сборной Франции и не сможет сыграть в Лиге Наций против Хорватии 8 сентября, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.
Отметим, что ранее коронавирусом заразились игроки "ПСЖ" Мауро Икарди, Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.
Мбаппе заразился коронавирусом
Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.
Фото: ФК "ПСЖ"
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