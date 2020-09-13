"Марсель" обыграл "ПСЖ" в матче с пятью удалениями

Во Франции состоялся центральный матч 3-го тура Лиги 1, "Марсель" встречался в гостях с "ПСЖ".



Фото: AFP

Встреча получилась драмматичной и яркой. На поле кипели страсти, а в концовке арбитр показал пять красных карточек.



К тому моменту "Марсель" вел в счёте 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте забил Товен. Во втором тайме гости забили ещё раз, но судья отменил гол Бенедетто из-за сомнительного офсайда.



В концовке игроки потеряли контроль над эмоциями. Во время стычки красные карточки получили Курзава, Паредес, Неймар, Амави и Бенедетто.



"ПСЖ" потерпел уже второе поражение в двух турах. Для "Марселя" эта победа стала второй подряд.