Виллаш-Боаш: мы уверены, что Гонсалес — не расист

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш встал на защиту футболиста команды Альваро Гонсалеса.

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После игры с "ПСЖ" (1:0) футболист парижан Неймар обвинил его в расизме, объяснив, что именно за это ударил его по голове.



— Мы уверены, что Альваро — не расист. Я хорошо знаю его, знаю, какой он, — цитирует тренера Daily Mail.



В матче "ПСЖ" — "Марсель" судья показал пять красных карточек в концовке матча, когда началась стычка между футболистами.

