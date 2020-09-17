Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован "Лион". Как отмечает в своем твиттере журналст Николо Скира, французский клуб пока не делал "Милану" официальное предложение о покупке игрока.
В прошлом сезоне Пакета провел 24 матча и сделал 1 ассист.
"Лион" проявляет интерес к полузащитнику "Милана"
Полузащитник "Милана" Лукас Пакета может продолжить карьеру во Франции.
Фото: © globallookpress.com «Лион» продолжает проявлять
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