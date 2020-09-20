Ранее Неймар обвинял игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса в том, что тот назвал его обезьяной во время на конфликта на футбольном поле. В результате массовой драки между футболистами Неймар был удален: он ударил Гонсалеса в затылок.
"Он произносит слово "обезьяна" на испанском языке, когда поворачивает голову", - приводит слова эксперта Esporte Espetacular.
Напомним, что за удар Неймар получил дисквалификацию на два матча.
Эксперты подтвердили, что игрок "Марселя" назвал Неймара обезьяной
Эксперты по чтению по губам зафиксировали расисткое оскорбление в ходе матча между "Лионом" и "ПСЖ".
Фото: Getty Images
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