Эксперты подтвердили, что игрок "Марселя" назвал Неймара обезьяной

Эксперты по чтению по губам зафиксировали расисткое оскорбление в ходе матча между "Лионом" и "ПСЖ".

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Ранее Неймар обвинял игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса в том, что тот назвал его обезьяной во время на конфликта на футбольном поле. В результате массовой драки между футболистами Неймар был удален: он ударил Гонсалеса в затылок.



"Он произносит слово "обезьяна" на испанском языке, когда поворачивает голову", - приводит слова эксперта Esporte Espetacular.



Напомним, что за удар Неймар получил дисквалификацию на два матча.