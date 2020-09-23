Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча за плевок в сторону Гонсалеса

Полузащитник "ПСЖ" Анхель ди Мария пропустит четыре ближайшие игры команды.

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Футболист во время матча с "Марселем" (0:1) плюнул в сторону футболиста соперника Альваро Гонсалеса. Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции решили дисквалифицировать аргентинца на четыре матча, начиная с 29 сентября. Таким образом, игру с "Реймсом" в ближайшем туре он не пропустит.



В конце матча "ПСЖ" — "Марсель" судья удалил за стычку пять футболистов. Также во время конфликта произошел момент между Неймаром и Гонсалесом. Бразилец заявил, что защитник назвал его обезьяной, за что получил по затылку. Гонсалес опровергает это.