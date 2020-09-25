Экс-игрок "Зенита" Паредес отреагировал на дисквалификацию за драку с футболистом "Марселя"

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес прокомментировал свою дисквалификацию на две игры по итогам матча 3-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (0:1).

Фото: ФК "ПСЖ"