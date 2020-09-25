"Я очень счастлив в Париже. То, что произошло с "Марселем", заставило меня задуматься. Я должен измениться. Я должен улучшить своё поведение. Мне дали две игры дисквалификации, и я не мог играть", - цитирует Паредеса Goal.
Напомним, что в концовке встречи "ПСЖ" и "Марселя" после фола Паредеса среди футболистов началась потасовка. По итогу судья удалил 5-х игроков. Неймар получил красную карточку за подзатыльник игроку "Марселя".
Напомним, что Паредес перешел в "ПСЖ" из "Зенита" в 2019 году. В минувшем сезоне чемпионата Франции 26-летний аргентинец провел 17 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Следующий матч "парижан" в Лиге 1 состоится завтра, 27 сентября, против "Реймса". Паредес сможет принять в нем участие.
Экс-игрок "Зенита" Паредес отреагировал на дисквалификацию за драку с футболистом "Марселя"
Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес прокомментировал свою дисквалификацию на две игры по итогам матча 3-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (0:1).
Фото: ФК "ПСЖ"
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