Дисциплинарная комиссия изучила все обстоятельства конфликта и пришла к выводу, что имеющиеся факты не позволяют полностью утверждать, что футболисты оскорбляли друг друга на расовой почве.
Ранее Неймар обвинял Гонсалеса в том, что тот назвал его обезьяной во время на конфликта на футбольном поле. В результате массовой драки между футболистами Неймар был удален: он ударил Гонсалеса в затылок.
Источник: сайт LFP
Неймар и Гонсалес не будут дисквалифицированы после конфликта в матче "ПСЖ" - "Марсель"
Нападающий "ПСЖ" Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес не получат дисквалификацию из-за конфликта в матче 3-го тура Лиги 1.
Фото: REUTERS / Gonzalo Fuentes
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