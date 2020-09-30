Неймар и Гонсалес не будут дисквалифицированы после конфликта в матче "ПСЖ" - "Марсель"

Нападающий "ПСЖ" Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес не получат дисквалификацию из-за конфликта в матче 3-го тура Лиги 1.

Фото: REUTERS / Gonzalo Fuentes

Дисциплинарная комиссия изучила все обстоятельства конфликта и пришла к выводу, что имеющиеся факты не позволяют полностью утверждать, что футболисты оскорбляли друг друга на расовой почве.



Ранее Неймар обвинял Гонсалеса в том, что тот назвал его обезьяной во время на конфликта на футбольном поле. В результате массовой драки между футболистами Неймар был удален: он ударил Гонсалеса в затылок.



Источник: сайт LFP