По информации источника, французский клуб планирует подписать португальца летом 2021 года. "Ювентус" испытывает финансовые трудности, "ПСЖ" хочет воспользоваться положением и предложить Криштиану переехать во Францию. Отмечается, что сам Роналду намерен до конца отработать в туринском клубе свой контракт, рассчитанный до 2022 года.
Напомним, что Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 35-летний нападающий принял участие в 2-х матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
Источник: Calciomercato.it
"ПСЖ" хочет подписать Криштиану Роналду
"ПСЖ" возобновил интерес к нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Ювентус"
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