Головин не включен в заявку "Монако" на матч Лиги 1 против "Лиона"

?? ?????? ??? pour affronter l'Olympique Lyonnais.#OLASM | Demain, 21h ? pic.twitter.com/3yKf2y4REU— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 24, 2020
"Монако" опубликовал список игроков, вошедших в заявку на гостевую встречу 8 тура Лиги 1 с "Лионом" 25 октября. Российский хавбек Александр Головин в него не попал и в матче участия не примет.
24-летний полузащитник "Монако" и сборной России получил травму задней поверхности бедра во встрече 2 тура французского чемпионата против "Меца" 30 августа, в которой монегаски одержали победу со счетом 1:0. После этой игры Головин в матчах своего клуба участия не принимал.
В 7 матчах "Монако" набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице Лиги 1 девятую строчку.