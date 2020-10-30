Источник: Неймар хочет продлить контракт с "ПСЖ" на 5 лет с сохранением зарплаты

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хочет продолжить выступать за французский клуб.

Фото: ФК "ПСЖ"

Как сообщает источник, бразилец готов подписать новый 5-летний контракт на тех же финансовых условиях, что и его текущее соглашение с "ПСЖ", а именно 36 млн евро в год. Об этом Неймар сказал лично президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи в Португалии во время розыгрыша финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 28-летний бразильский нападающий принял участие в 4-х матчах, в которых отличился 2-я забитыми мячами и 3-я результативными передачами.



Источник: Footmercato