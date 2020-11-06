Тренер "Монако" рассказал о восстановлении Головина

Главный тренер "Монако" Нико Ковач рассказал о процессе восстановления после травмы российского полузащитника Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"Что касается Александра, вместе с медперсоналом мы действуем осторожно. Конечно, цель заключается в том, чтобы он вернулся как можно быстрее, но главное, чтобы не случилось рецидива. Поэтому мы не торопимся", — приводит слова Ковача клубная пресс-служба.

Напомним, что Головин получил повреждение 30 августа в матче с "Мецем" (1:0).

В минувшем сезоне французского чемпионата россиянин принял участие в 25-и матчах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: официальный сайт ФК "Монако"

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Теги: Монако Головин Ковач
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