Александр Головин на неделе начал заниматься в общей группе, но с ограничениями. Несмотря на это, российский игрок не попал в заявку "Монако" на матч 12-го тура французской Лиги 1 против "Нима".
24-летний игрок получил травму в августе. В этом сезоне у него всего 2 мачта в составе "Монако". За 103 сыгранные минуты он отдал одну результативную передачу в игре с "Реймсом".
В "Монако" Головин перешел из ЦСКА перед началом сезона 18/19.
Головин пропустит ближайший матч "Монако"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не поможет своей команде в ближайший уик-энд.
Фото: "Sportbox"
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