24-летний хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин находится на финальном этапе тренировочного процесса по восстановительной программе, передает пресс-служба клуба. Полузащитник не выходил на поле с 30 августа 2020 года из-за полученной в матче чемпионата Франции травмы - надрыва задней поверхности бедра.
Российский футболист не включен в заявку своего клуба на календарный матч 12 тура Лиги 1 против "Нима", который должен пройти 29 ноября. "Монако" набрал 20 очков в 11 матчах чемпионата и занимает в турнирной таблице текущее 6 место.
Головин не попал в заявку "Монако" на матч 29 ноября против "Нима"
Российский полузащитник Александр Головин проходит финальный этап тренировочно-восстановительной программы после травмы.
Фото: Getty Images
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