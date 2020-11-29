"Ювентус" может обменять у "ПСЖ" Икарди на Дибалу

"Ювентус" заинтересован в услугах форварда "ПСЖ" Мауро Икарди.

Фото: ФК "Ювентус"

Как сообщает источник, туринцы могут обменять Икарди на Пауло Дибалу, с которым в очередной раз не удалось договориться о продлении контракта. Обмен может состояться следующим летом. Отмечается, что шансов на его осуществление будет куда больше, если и к лету 2021 года "Ювентус" и Дибала не договорятся о продлении соглашения.



Напомним, что контракт 27-летнего форварда с туринским клубом истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне Серии А на счету Дибалы 5 матчей, в которых он результативными действиями не отметился.



Икарди же 5 раз выходил на поле в играх французского чемпионата и сумел отличиться двумя забитыми мячами.



Источник: Calciomercato.com