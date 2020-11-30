Жена футболиста "ПСЖ" Икарди опубликовала обнаженное фото на коне Ванда Нара, жена и агент нападающего "ПСЖ" и сборной Аргентины Мауро Икарди, в своем инстаграме поделилась откровенным фото. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) 33-летняя Ванда предстала на черно-белом фото полностью обнаженной, лежа на коне.Напомним, что Нара, ранее снимавшаяся в фильмах для взрослых, является матерью пятерых детей. Источник: инстаграм Ванды Нары Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:01 Автор: Андрей Бабич Теги: Икарди ПСЖ Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 100 1 2 3 4 5