Ковач рассказал, когда Головин вернется в состав "Монако"

Главный тренер "Монако" Нико Ковач рассказал о сроках возвращения полузащитника команды Александра Головина в состав "монегасков".

Фото: AFP

"Головин двигается в правильном направлении. Пока медицинский штаб советует не спешить выпускать его на поле. Травма оказалась более серьезной, чем мы думали ранее. Вероятно, мы подождем еще недельку-вторую, чтобы лишний раз им не рисковать", - сказал Ковач.



Александр Головин перешел в "Монако" в 2018 году. В этом сезоне Головин сыграл только в двух матчах за "Монако". За 103 минуты, которые он успел провести на поле, у него 1 результативная передача.



Всего в составе "Монако" Головин провел 67 матчей, забив 13 мячей и отдав 11 голевых передач.



Ближайший матч "Монако" против "Лилля" 6 декабря на выезде.



Источник: пресс-служба "Монако".