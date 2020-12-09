Президент "ПСЖ" рассказал о переговорах с Неймаром и Мбаппе по новым контрактам

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал будущее нападающих клуба Неймара и Килиана Мбаппе.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Мы начали переговоры с Мбаппе и Неймаром по контрактам. Хотим сохранить их. Я уверен в успехе, потому что они хотят остаться в "ПСЖ", - сказал Аль-Хелайфи.



Напомним, что контракты футболистов с клубом рассчитаны до июля 2022 года.



Источник: "твиттер" журналиста Мохамеда Бухафси