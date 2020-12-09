"Мы начали переговоры с Мбаппе и Неймаром по контрактам. Хотим сохранить их. Я уверен в успехе, потому что они хотят остаться в "ПСЖ", - сказал Аль-Хелайфи.
Напомним, что контракты футболистов с клубом рассчитаны до июля 2022 года.
Источник: "твиттер" журналиста Мохамеда Бухафси
Президент "ПСЖ" рассказал о переговорах с Неймаром и Мбаппе по новым контрактам
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал будущее нападающих клуба Неймара и Килиана Мбаппе.
Фото: ФК "ПСЖ"
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