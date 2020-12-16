Российский хавбек из-за травмы не появлялся на поле с 30 августа 2020 года из-за полученной в матче чемпионата Франции травмы - надрыва задней поверхности бедра.
В текущем чемпионате Франции 24-летний Головин в составе "Монако" провел два матча.
Источник: Sport24
Головин приступил к тренировкам без ограничений
Полузащитник "Монако" Александр Головин начал тренировки в общей группе команды без ограничений.
Фото: Getty Images
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