Неймар из-за травмы пропустит оставшиеся матчи "ПСЖ" в 2020 году

Форвард "ПСЖ" Неймар больше не сыграет в 2020 году.

Фото: ФК "ПСЖ"

Главный тренер парижан Томас Тухель на пресс-конференции сообщил, что возвращение в строй бразильца ожидается в январе 2021 года.



"ПСЖ" в 2020 году предстоит провести еще 2 матча в Лиге 1 - 20 декабря с "Лиллем" и 23 декабря со "Страсбургом".



Напомним, что Неймар получил травму голеностопа в матче против "Лионом" и покинул поле на носилках.

