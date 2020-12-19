Главный тренер парижан Томас Тухель на пресс-конференции сообщил, что возвращение в строй бразильца ожидается в январе 2021 года.
"ПСЖ" в 2020 году предстоит провести еще 2 матча в Лиге 1 - 20 декабря с "Лиллем" и 23 декабря со "Страсбургом".
Напомним, что Неймар получил травму голеностопа в матче против "Лионом" и покинул поле на носилках.
Неймар из-за травмы пропустит оставшиеся матчи "ПСЖ" в 2020 году
Форвард "ПСЖ" Неймар больше не сыграет в 2020 году.
Фото: ФК "ПСЖ"
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