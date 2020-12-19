Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Головин восстановился после травмы и в последние дни тренируется в общей группе без ограничений. Вместе с тем медицинский штаб "Монако" не дал разрешения на включение игрока в заявку на матч с "Дижоном". Отмечается, что Головин, вероятно, сможет играть за "монегасков" уже после новогодней паузы.
Матч "Дижон" - "Монако" пройдет 20 декабря. Начало - в 17.00 мск.
Источник: Чемпионат
Источник: Головин не сыграет с "Дижоном"
Полузащитник "Монако" Александр Головин не выйдет на поле в матче 16-го тура Лиги 1 с "Дижоном".
Фото: Panoramic / Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!