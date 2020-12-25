Источник: "Монако" продаст зимой четырех игроков

"Монако" планирует расстаться с несколькими футболистами во время зимнего трансферного окна.

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"Монако" планирует продать нескольких игроков нынешней зимой, сообщают французские СМИ.



По данным источника, претендентами на трансфер в другой клуб являются защитник Павлович, полузащитники Грандсир и Аит-Беннасер и форвард Оньекуру.



Монегаски находятся на шестой строчке турнирной таблицы Лиги 1 с 27 очками в 17 играх. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не играл из-за травмы с августа 2020 года и, по словам главного тренера, должен появиться на поле в январе.



Источник: Foot Mercato