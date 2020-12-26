Бывший тренер сборной Франции Доменек возглавил "Нант"

"Нант" объявил о назначении экс-наставника сборной Франции Раймона Доменека новым главным тренером команды.

68-летний специалист договорился с французским клубом о контракте до конца сезона. Отметим, что Доменек будет работать на клубном уровне впервые за 27 лет.



Напомним, что безвыигрышная серия "Нанта" в чемпионате Франции составляет 8 матчей – 4 поражения и 4 ничьих. Команда по итогам 17-и туров располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков.



Источник: официальный сайт "Нанта"