— Никаких серьезных переговоров мы не вели, потому что Саше все нравится в "Монако". Новый тренер, новые задачи. Он обязательно почерпнет что-то полезное от Ковача, от его идей и тренировок. Это хороший опыт, который будет позитивным и позволит прогрессировать, — цитирует агента Metaratings.
24-летний Головин выступает за французский клуб с лета 2018 года, сыграв за это время 68 матчей, забив восемь голов и отдав девять голевых передач.
В текущем сезоне россиянин сыграл в трех матчах Лиги 1, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Головин пропустил 4 месяца из-за травмы.
Агент Головина рассказал о будущем футболиста в "Монако"
Олег Артемов, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о будущем футболиста.
Фото: Getty Images
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