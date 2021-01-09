— Саня звонит этому человеку: "Игорь, мне деньги когда-нибудь дадут? А то надо обустраиваться, то, се…". Игорь перезванивает в клуб: "Вы что? Мальчишка приехал, ему жить не на что!". Те поражены: "Мы же ему чек дали!". Во Франции и Монако до сих пор все на чеках. Игорь перезванивает: "Сань, тебе бумажку какую-то давали?" "Да вроде была какая-то. Я ее выкинул. Сейчас буду искать…". Он даже не понял, что цена этой бумажки — 20 или 30 тысяч евро, — цитирует Червиченко в интервью "СЭ".
24-летний Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро. В текущем сезоне полузащитник пропустил четыре месяца из-за травмы, не играв с августа 2020 года. Россиянин появился на поле в игре 18-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна", выйдя на поле на 64 минуте. Через 10 секунд Головин забил гол, получив передачу после розыгрыша углового.
В следующем туре "Монако" сыграет дома с "Анже". Встреча пройдет сегодня, 10 января, и начнется в 23:00 мск.
Головин при переходе в "Монако" выкинул чек на 2,5 млн рублей
Бывший президент "Спартак" Андрей Червиченко рассказал об истории, которая произошла с полузащитником "Монако" Александром Головиным и человеком, который помогал футболисту с делами во Франции.
Фото: Getty Images
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